Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Neslihan Çoşkun idaresindeki 45 RM 188 plakalı otomobil, Şule Ertürk'ün kullandığı 02 AAG 741 plakalı otomobille Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, Esra Yıldırım Akgül yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA