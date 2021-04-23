Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İbrahim Sarıfakıoğlu (40) idaresindeki 46 PL 139 plakalı otomobil, Gölbaşı - Kahramanmaraş kara yolunun 22. kilometresinde Cengiz Polat yönetimindeki 02 EG 616 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Sarıfakıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobillerde bulunan ve yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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