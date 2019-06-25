Adıyaman'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
N.K'nin kullandığı 34 ZD 9824 plakalı tır, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Ural'a (79) çarptı.
Ağır yaralanan Ural, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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