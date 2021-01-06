Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş M. Kürşat Yılmaz-1 operasyonu kapsamında, merkeze bağlı Pınaryayla köyü yakınlarında arazi arama tarama çalışmaları başlattı.
Ekipler, çalışmalarda toprağa gömülü iki bidon buldu. Bidonlar içerisinde yapılan aramada, teröristlere ait 4 kilogram çay, 10 kilogram makarna, 7 kilogram tuz, 30 kilogram bulgur, 5 kilogram toz şeker, 35 kilogram un, 1 kilogram pul biber, 4 toz meyve suyu, 2 ayakkabı, 2 iç çamaşırı, 10 metre sera naylonu ele geçirildi.
Ele geçirilen yaşam malzemeleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül