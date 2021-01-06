Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

06.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:53
Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş M. Kürşat Yılmaz-1 operasyonu kapsamında, merkeze bağlı Pınaryayla köyü yakınlarında arazi arama tarama çalışmaları başlattı.

Ekipler, çalışmalarda toprağa gömülü iki bidon buldu. Bidonlar içerisinde yapılan aramada, teröristlere ait 4 kilogram çay, 10 kilogram makarna, 7 kilogram tuz, 30 kilogram bulgur, 5 kilogram toz şeker, 35 kilogram un, 1 kilogram pul biber, 4 toz meyve suyu, 2 ayakkabı, 2 iç çamaşırı, 10 metre sera naylonu ele geçirildi.

Ele geçirilen yaşam malzemeleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Fikri Sağlar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Metin Oktay Güven Yalçın Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 13:58:59. #1.15#
title