Tarlada bulunan cesedin kimliği belirlendi
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Tarlada bulunan cesedin kimliği belirlendi

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Kırsal Turanlı Mahallesi'nde tarlada bulunan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan incelemede cesedin Bekir Akgül'e (29) ait olduğu tespit edildi.

Akgül'ün 3 gündür kayıp olduğu ve yakınları tarafından arandığı öğrenildi.

Kahta ilçesinde dün tarlada hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, öldüğü belirlenen kişinin cesedi Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Tarlada bulunan cesedin kimliği belirlendi
Tarlada bulunan cesedin kimliği belirlendi
Tarlada bulunan cesedin kimliği belirlendi
Tarlada bulunan cesedin kimliği belirlendi
Tarlada bulunan cesedin kimliği belirlendi
Tarlada bulunan cesedin kimliği belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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