Adıyaman'da tarihi eser ele geçirildi
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Adıyaman'da tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir adreste yapılan aramada 41 adet değişik ebatlarda sikke ele geçirildi.

04.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:53
Adıyaman'da tarihi eser ele geçirildi

'ın ilçesinde bir adreste yapılan aramada 41 adet değişik ebatlarda sikke ele geçirildi.


Adıyaman ekipleri, tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine A.Ş. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Polisin yaptığı aramada ikamette 41 adet değişik ebatlarda, farklı medeniyetlere ait tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.


Konuyla ilgili A.Ş. isimli 1 şahıs gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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