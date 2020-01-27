Adıyaman'da pazarcıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı
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Adıyaman'da pazarcıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı

ADIYAMAN'da, pazarcılar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

27.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:21
Adıyaman'da pazarcıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı

ADIYAMAN'da, pazarcılar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla , yaralandı. Çakmak, ihbar üzerine gelen ambulansla 'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, Çakmak'ı bıçaklayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
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