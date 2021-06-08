ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI
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ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu mkeydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu mkeydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Turuş Köyü yakınlarında meydana geldi. Adıyaman yönünde ilerleyen Mehmet Ali Kaya yönetimindeki 35 AZ 5664 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Mahmut Koyuncu'nun kullandığı 44 DD 806 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Bozan Koyuncu yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kaldırıldıkları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI
ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI
ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI
ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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