Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı.

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı.

Mehmet K. idaresindeki 02 ABG 034 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesinde Mehmet Karaman'ın kullandığı 02 BD 905 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül