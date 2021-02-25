Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi öldü
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi öldü

25.02.2021 23:21 | Son Güncelleme: 25.02.2021 23:24
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.

A.B. (35) idaresindeki 06 AD 6316 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 12'nci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Yılmaz'a (31) çarptı.

Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta yaralanan sürücünün eşi ve çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi

Bu arada, sürücü A.B'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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