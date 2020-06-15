Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin (12) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
15.06.2020 21:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:15
ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin (12) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Osman Ayhan yönetimindeki 34 F 4142 otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan çocuk, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA