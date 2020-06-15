Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin (12) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin (12) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Osman Ayhan yönetimindeki 34 F 4142 otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan çocuk, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA