Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin (12) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
15.06.2020 21:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:15

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin (12) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Osman Ayhan yönetimindeki 34 F 4142 otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan çocuk, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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