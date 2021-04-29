Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Abbas Pamuk idaresindeki 02 AT 314 plakalı otomobil, Murat Demir idaresindeki 02 ABH 180 plakalı motosiklet ile Yeni Mahalle'de çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan İbrahim Duran yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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