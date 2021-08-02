Adıyaman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mehmet Akif Ekinci idaresindeki 02 ABK 889 plakalı kamyonet ile aynı istikamete giden Bilal Aydın idaresindeki 33 ADZ 330 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu üzerinde çarpıştı. Kazada sürücüler Mehmet Akif Ekinci ve Bilal Aydın ile araçlarda bulunan Gülten Aydın, Meral Karakuş, Elif Karakuş ve Vedat Balcı yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Adıyaman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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