Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde eğitime 2 gün ara verildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde eğitime 2 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava konuşlarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için 18-19 Ocak'ta Valiliğimiz kararıyla il geneli eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.