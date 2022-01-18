Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi - Haberler
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Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde eğitime 2 gün ara verildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde eğitime 2 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava konuşlarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için 18-19 Ocak'ta Valiliğimiz kararıyla il geneli eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

milli eğitim bakanlığı, Adıyaman, Ocak, Güncel, Haber

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