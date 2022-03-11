Adıyaman'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı - Haberler

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Adıyaman'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Adıyaman'da öğrencileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da öğrencileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Rezip Ortaokuluna öğrenci götüren Süleyman Sert idaresindeki 02 AAE 948 plakalı minibüs, Ormaniçi köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 9 öğrenci, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Süleyman Sert, Adıyaman, Minibüs, Güncel, Haberler

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