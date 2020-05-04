Adıyaman'da motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosiklet devrildi, sürücü yaralandıADIYAMAN'da, kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada, sürücü Nevzat Koç yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada, sürücü Nevzat Koç yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Nevzat Koç, kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Nevzat Koç ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA