Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Selim Sonkaya - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.Adıyaman istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan Gökhan Karpuzcu yönetimindeki 27 AEN 693 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Haydar Yılmaz yönetimindeki 02 KV 107 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Serdar Yılmaz ve Pınar Yılmaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Haydar ve Serdar Yılmaz, Adıyaman'a sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Selim Sonkaya - Son Dakika Haberleri

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