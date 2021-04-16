ADIYAMAN'DA MESİRE ALANINDAKİ CİNAYETE 2 TUTUKLAMA
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ADIYAMAN'DA MESİRE ALANINDAKİ CİNAYETE 2 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde otopark işleten Murat Kaya'nın (37) mesire alanında ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde otopark işleten Murat Kaya'nın (37) mesire alanında ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, geçen pazar günü Sugözü Mesire Alanı'nda meydana geldi. Mesire alanında hareketsiz halde bulunan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Murat Kaya, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri Kaya'nın ölümüyle ilgili Yılmaz Tüy, Tahir Çetin ve Mehmet Y.'yi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz Tüy ve Tahir Çetin tutuklanırken, Mehmet Y. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, olaya karıştığı belirlenen 1 kişinin ise arama çalışmaları sürüyor.

ADIYAMAN'DA MESİRE ALANINDAKİ CİNAYETE 2 TUTUKLAMA
ADIYAMAN'DA MESİRE ALANINDAKİ CİNAYETE 2 TUTUKLAMA
ADIYAMAN'DA MESİRE ALANINDAKİ CİNAYETE 2 TUTUKLAMA
ADIYAMAN'DA MESİRE ALANINDAKİ CİNAYETE 2 TUTUKLAMA
ADIYAMAN'DA MESİRE ALANINDAKİ CİNAYETE 2 TUTUKLAMA
ADIYAMAN'DA MESİRE ALANINDAKİ CİNAYETE 2 TUTUKLAMA
ADIYAMAN'DA MESİRE ALANINDAKİ CİNAYETE 2 TUTUKLAMA
ADIYAMAN'DA MESİRE ALANINDAKİ CİNAYETE 2 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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