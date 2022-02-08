ADIYAMAN'DA, 'KULAKLI ORMAN BAYKUŞU' BULUNDU - Haberler
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ADIYAMAN'DA, 'KULAKLI ORMAN BAYKUŞU' BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Kulaklı Orman Baykuşu' koruma altına alındı.

ADIYAMAN'da bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Kulaklı Orman Baykuşu' koruma altına alındı.

Sabah saatlerinde evinden çıkan Mehmet Can Çelik, boş arazide baykuş buldu. Baykuşu alarak işyerine götüren Çelik, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi. Çağrı üzerine gelen ekiplere teslim edilen baykuş koruma altına alındı.

Baykuşu bulan Mehmet Can Çelik, İlk baktığım zaman korktum, sonra alıp işyerime getirdim. İnternet üzerinde araştırınca nesli tükenen hayvanlardan olduğunu anladım ve yetkililere bildirdim dedi.

ADIYAMAN'DA, 'KULAKLI ORMAN BAYKUŞU' BULUNDU

ADIYAMAN'DA, 'KULAKLI ORMAN BAYKUŞU' BULUNDU

ADIYAMAN'DA, 'KULAKLI ORMAN BAYKUŞU' BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Can Çelik, Güncel, Haber

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