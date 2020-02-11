: Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

11.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:39

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızları yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bozhöyük köyünde yaşayan Abdulhamit Karataş (60), eşi Zeliha Karataş (60) ile kızları Zeynep Doğan (27), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sabah saatlerinde Karataş çiftinin evden dışarıya çıkmaması üzerine şüphelenen komşuları, girdikleri evde Karataş ailesini baygın halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişi, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Bu arada Karataş'ın yakınları hastane morgu önünde sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu