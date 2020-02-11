Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü
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Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızları yaşamını yitirdi.

11.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:36
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen , baba ve kızları yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bozhöyük köyünde yaşayan Abdulhamit (60), eşi Zeliha Karataş (60) ile kızları (27), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sabah saatlerinde Karataş çiftinin evden dışarıya çıkmaması üzerine şüphelenen komşuları, girdikleri evde Karataş ailesini baygın halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişi, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Bu arada Karataş'ın yakınları hastane morgu önünde sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA
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