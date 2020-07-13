Adıyaman'da iş kazası: 1 yaralı
Kahta ilçesinde kullandığı mini silindirin altında kalan işçi yaralandı.
13.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:03
Kahta ilçesinde kullandığı mini silindirin altında kalan işçi yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesinde bir sitede bahçe çevre düzenlemesi yapan silindir sürücüsü Hicri Çelebi (49), silindirin yan yatması sonucu altında kaldı.
Kazayı gören çevredekiler silindirin altında kalan işçiyi bulunduğu yerden çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA