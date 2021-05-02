Adıyaman'da ilkokul öğrencisi kumbarasındaki parayı Afrika'ya bağışladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ali Osman Çağrı, bir yıl boyunca kardeşleri ile biriktirdiği kumbarasındaki 721 lirayı Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ali Osman Çağrı, bir yıl boyunca kardeşleri ile biriktirdiği kumbarasındaki 721 lirayı Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy ilkokulu İkinci Sınıf Öğrencisi Ali Osman Çağrı bir yıl boyunca kardeşleri ile biriktirdiği kumbarasındaki 721 lirayı Afrika'ya göndermek için Gölbaşı Hayrat İnsani Yardım Derneği temsilcisi Abdullah Çaktı'ya teslim etti.

Çaktı, yaptığı açıklamada, bu anlamlı davarınışından dolayı Ali Osman ve kardeşlerini tebrik ederek, "Kendisi küçük fakat yüreği kocaman olan Ali Osman'ı, Kardeşleri Muhammed ile Mustafa'yı ve bu küçük kahramanları yetiştiren anne ve babasını canı gönülden tebrik ediyorum. Küçük yaşta yardımlaşma değerini öğreten ve destekleyen anne ve babasını alkışlıyorum. Ali Osman ve kardeşleri kumbarayı vermek istediklerinde çok duygulandım ve geleceğimiz olan bu yavrularımızı görünce istikbalimiz çok daha güzel olacak inşallah dedim. Ali Osman bizlere değerlerimizi öğretme cihetiyle güzel bir örnek teşkil etti. Rabbim dinine, vatanına, milletine ailesine hayırlı bir evlat olmayı nasip etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi