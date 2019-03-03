Adıyaman'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Tunç yönetimindeki 02 AS 578 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Aslan yönetimindeki 02 EH 662 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Ali Aslan ile kullandığı otomobildeki Nuran Aslan ve Mikail Çelik, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA