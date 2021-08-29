Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Süleyman Kaplan yönetimindeki 16 CEA 63 plakalı otomobil ile Emine Zuhal Solgun yönetimindeki 06 BOT 231 plakalı otomobil çapıştı. Kazada Elif Sude Kaplan, Yüsre Kaplan, Zehra Aydın ve Hülya Öncel yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor
Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fahrettin Altun Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Kemal Sunal Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 00:55:28. #1.15#

title