Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Servet Diler idaresindeki 02 FA 513 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta kara yolu Hasancık köyü yakınlarında kavşaktan dönmek isteyen Serhat Demirbaş idaresindeki 02 HF 065 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Diler ile Demirbaş 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.