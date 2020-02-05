Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 33 canımızı yitirdik
Haberler » Güncel » Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

05.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:54
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Servet Diler idaresindeki 02 FA 513 plakalı otomobil, Adıyaman- kara yolu köyü yakınlarında kavşaktan dönmek isteyen Serhat Demirbaş idaresindeki 02 HF 065 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Diler ile Demirbaş 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler