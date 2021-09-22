Adıyaman'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı - Haberler
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Adıyaman'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı

Adıyaman'da hayırseverler tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

AYDIN (AA) - Adıyaman'da hayırseverler tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 30 ihtiyaç sahibi öğrenciye hayırseverler tarafından kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın, okul yönetimi tarafından belirlenen 30 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımı yaptıklarını söyledi.

Hayırseverlerden aldıkları yardımları öğrencilere ulaştırmanın sevincini yaşadığını kaydeden Aydın, "Okul yönetimince tespit edilen öğrencilere hayırseverlerin bize ulaştırdığı giysileri taktim ettik. Geleceğimizin teminatı olan yarınlara ışık tutan çocuklarımızın sevinci gözlerinden okunuyordu, çocuklarımızdan mevcut olan yardımlaşma duygusunu pekiştirdik. Okulumuzun daha güzel olması için okul yönetimi ve biz okul aile birliği elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz yardımlaşma biz toplum olarak ayakta tutan sütunları eğitime katkıda bulunan üniversite hocalarımızın başkalarına örnek olmasını temenni ediyorum emek ve katkılarını esirgemeyen hocalarımıza ben cumhuriyet mahallesi muhtarı olarak şahsım ve öğrenci aileleri adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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