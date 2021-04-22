İçerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen ve içerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen ve içerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu.

İlçeye bağlı Bölükyayla beldesi Kangölü Mahallesi'nde, iş makinalarının tarladan geçtiği esnada göçük meydana geldi.

Göçük olan alanı inceleyen köylüler, içeride farklı bir yapı olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede göçük olan alanda, oda mezar olduğunu tespit etti.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, oda mezar içerisinde incelemelerde bulunduklarını aktararak, "Yaptığımız çalışmalarda mezarlar içerisinde toplam 7 insan iskeletine rastladık. Bu kazı sonucunda ise aynı zamanda bir testi bulduk." dedi.

Bulunan yapının Perre Antik Kenti'ndeki mezarlardan farklı olduğunu belirten Alkan, "Burada kayış tipi konglomera var. Kapı girişinde, yığma girişlerden oluşmuş bir şekil de yer alıyor. Burada mezar tipine baktığımızda milattan sonra 5. yüzyıl ile tarihlendirebileceğimiz bir mezar. Yani yaklaşık olarak 1500 yıl önceki bireylere ait bir mezar olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Muhtar Aziz Tosun da tarlada farklı bir yapıya rastlayınca hemen durumu ilgililere bildirdiklerini söyledi.

İçerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu
İçerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu
İçerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu
İçerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müjde Ar Esra Erol Toprak Sergen
Spor Yılmaz Vural Ünal Karaman Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İçerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:06:56. #1.14#

title