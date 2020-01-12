Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı
Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Bozkır idaresindeki 33 CLL 73 plakalı hafif ticari araç, Turgut Reis Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Arda Gözcü'ye (8) çarptı.
Yaralanan Gözcü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gözcü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.