Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı
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Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

12.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:10
Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

'da hafif ticari aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Bozkır idaresindeki 33 CLL 73 plakalı hafif ticari araç, 'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Arda Gözcü'ye (8) çarptı.

Yaralanan Gözcü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözcü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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