Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

15.06.2020 01:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 02:05

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ferat Karaman yönetimindeki 46 P 3233 plakalı hafif ticari araç, Çevre Yolu Merinos Kavşağı'nda Muhammet Özdemir yönetimindeki 27 BMV 19 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç ters döndü.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Melek (38), Sıla (13), Tuana (4) ve Resul Karaman (11) ile Oğuzcan Dural (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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