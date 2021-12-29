Adıyaman'da domuz sürüsüne çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da domuz sürüsüne çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da domuz sürüsüne çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Halil Burak Vural idaresindeki 06 DOZ 58 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde yola çıkan domuz sürüne çarptı.

Kazada, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

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