Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaraladı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaraladı.

Mehmet Eyüp Turan idaresindeki 02 AV 568 plakalı otomobil Kahta - Siverek kara yolunun 3'üncü kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

 Direksiyon başında kalbine yenik düştü

Direksiyon başında kalbine yenik düştü

 Bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı

Bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title