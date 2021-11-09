Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaraladı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaraladı.
Mehmet Eyüp Turan idaresindeki 02 AV 568 plakalı otomobil Kahta - Siverek kara yolunun 3'üncü kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.