Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu - Haberler

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Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taşarken, dere üzerindeki köprü de sular altında kaldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taşarken, dere üzerindeki köprü de sular altında kaldı.

Sincik ilçesinde Taşkale-Subaşı grup köy yolu üzerinde bulunan Taşkale Deresi şiddetli yağış nedeniyle taştı. Dere üzerindeki Subaşı Köprüsü sular altında kalırken, köprüde İl Özel İdare ekipleri temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu

Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu

Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Erkut - 3. Sayfa

Adıyaman, Taşkale, 3. Sayfa, Haberler

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