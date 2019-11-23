Adıyaman'da "Değişen Dünya ve Gençlik" konferansı

23.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:20

Adıyaman Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından "Değişen Dünya ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.



Adıyaman Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite yerleşkesinde bulunan Vehbi Koç Konferans Salonu'ndaki gerçekleştirilen "Değişen Dünya ve Gençlik" konulu etkinliğe konuşmacı olarak Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan katıldı.

Tarhan, gençlere olaylara pozitif yaklaşma tavsiyesinde bulunarak, "Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Hayatımızda ne kadar olumsuzluklarla karşılaşırsak karşılaşalım veya çevremizde ne kadar kötü insan olursa olsun pozitif düşünme bizleri olaylara ve kişilere tüm bunlar bizleri yıldırmamalıdır. İnsan ilişkilerimizde 'güven' endeksli ilişkiler oluşturalım. Çünkü en etkili para birimi ve insanın en önemli sermayesi güvendir." ifadelerini kullandı.

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama ve gerilemesinde akli ilimleri arka plana atmasının çok önemli rol oynadığını da vurgulayan Tarhan şunları kaydetti:

"Avrupa devletleri sömürgecilik ve endüstri devrimiyle zenginleşirken, Osmanlı İmparatorluğu akli ilimler dediğimiz matematik, mantık, astronomi ve felsefe gibi alanları medreselerde okutmayı bıraktı. Eleştirel düşünceyi toplumdan uzaklaştırınca bilim de uzaklaşıyor, çünkü eleştirel düşünmeyi uzaklaştırmakla insanları düşünmekten ve sorgulamaktan da uzaklaştırıyorsunuz. 18'inci yüzyıldan itibaren akli ilimlerden uzaklaşan toplumumuzda din ilimleri ile fen ilimlerini de ilk defa o dönemde ayırmaya başlamışız. Oysa bize öğretilen ve emredilen şeyi, 'Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış' düsturunu unutmamalıyız. Dini ilimlerle fen ilimlerini sentezleyebilmeliyiz."

Konferansa Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Sayad Kocahan, akademik ve idari personeller ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA