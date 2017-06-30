Adıyaman'da Anız Yangını

Adıyaman'da sabahın erken saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 bin dönüm alana kadar sıçrayan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor.



Merkeze bağlı Yarmayaka Köyü'nde henüz bilinmeyen nedenle sabahın erken saatlerinde başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede yaklaşık 15 bin dönüm alana kadar yayıldı.



Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 ekip, yangına müdahale ediyor.



Merkeze bağlı 12 köye doğru ilerleyen anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Öte yandan köyüler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor.



Köylülerden Mustafa Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sabahın erken saatlerinde başladığını ve köyüne doğru ilerlediğini belirterek, "Yangının köyümüze gelmemesi için traktörlerle müdahale etmeye çalışıyoruz. İnşallah yangın tütün tarlalarımıza zarar vermez. Bu bizim ekmek kapımımız. Yangının bir an önce söndürülmesini istiyoruz." dedi.



Karagül köyü sakinlerinden Ahmet Şeker ise sabahtan beri yangına müdahale etmeye çalıştıklarını söyledi.



Yangının köyüne sıçramasından endişe duyduklarını dile getiren Şeker, "Elimizden geldiğince yangını söndürmeye çalışıyoruz. Yetkililerin yangını bir an önce söndürmesini istiyoruz." diye konuştu.