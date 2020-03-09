Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla şehit eşleri başta olmak üzere çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

09.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:09
Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla şehit eşleri başta olmak üzere çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.


Gerçekleşen ziyaretlerde Yeşim Pekmez'e Vali Yardımcıları Ayhan Akpay'ın eşi Senem Akpay, Bedir Deveci'nin eşi Sonnur Deveci, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in eşi Şule Ergüder ve Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğdu'nun eşi Halime Gündoğdu eşlik etti.


Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren çağrı merkezini gezerek burada çalışan kadınları ziyaret eden Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet, çağrı merkezinde çalışan emekçi bayanlara karanfil dağıtarak bu anlamlı gününü kutladı.


Çağrı merkezi ziyaretinin ardından Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kadın Konuk Evini ziyaret ederek, burada ki kadınların ve kadın personelin gününü tebrik etti.


Ziyarette, kadın konukevi müdürlüğü hizmetleri hakkında bilgi alan Yeşim Pekmez konukevi hizmetlerinden yararlanan kadınlarla sohbet ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.


Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 26 Temmuz 2019 tarihinde Sincik ilçesinde PKK bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu şehadete erişen Polis Memuru Taha Uluçay'ın eşi Sümeyra Uluçay'ı evinde ziyaret etti. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Yeşim Pekmez, Şehit Polis Memuru Taha Uluçay'ın eşi Sümeyra Uluçay'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ederek, çiçek takdim etti. Vatan, millet ve mukaddesat uğruna şehadete erişen kahraman şehitlerimizin hepimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu söyleyen Yeşim Pekmez, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan anneleri ve eşleri bizler için önemli bir yere sahiptir. Amacımız 8 Mart Dünya Kadınlar gününde onları yalnız bırakmamak, sorunlarını dinlemek ve yanlarında olmaktır. Bu vesile ile fedakarlığın timsali olan kahraman şehitlerimizin kıymetli anneleri ve eşlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyor, kendilerine sağlık ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu.


Heyet daha sonra Adıyaman Ulucami Mahallesinde oturan 9 yaşındaki Bedensel Engelli Ecrin Çat'ın fedakar annesi Müjgan Çat'ı evinde ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayıp, bir buket çiçek takdim etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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