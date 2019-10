Adıyaman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği

19.10.2019 18:36

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle köy ve mahalle muhtarları çeşitli etkinlikler düzenledi.



Etkinlikler Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen çelenk törenine Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Dernek Başkanı Şevket Alagöz, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa İlik ve muhtarlar katıldı.



Dernek başkanları kendi derneklerine ait çelenkleri Atatürk Büstüne bıraktıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak çelenk töreni sona erdi.



Muhtarlar önceki gün ise İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'u ziyaret ederek, 'asker selamı' vermişti.



Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş muhtar günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir.



Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun 03 Mart 2015 tarihli dilekçesinde Osmanlı arşivlerinde yapılan incelemeler sonucunda 189 yıl önce 19 Ekim 1829 tarihinde padişah 2. Mahmut'un fermanıyla İstanbul'un Fatih, Galata ve Eyüp kadılıklarında kurulduğu görülmektedir.



Türkiye'de 5'incisini kutladığımız Muhtarlar Günümüz yüreğimizdeki bütün dualarımızı kahraman Mehmetçiğimize gönderiyor ve onları canı gönülden selamlıyoruz. Her zaman her yerde onlarla birlikte olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Rabbim Mehmetçiğimizi her türlü kazalardan belalardan görünüz görünmez bütün musibetlerden korusun inşallah. Muhtarlık camiasına ikinci Baharı yaşatan Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve içişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya 19 Ekim tarihini Muhtarlar Gününün kabulü için gece gündüz demeden çalışan ve bu uğurda büyük çaba harcayan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Onursal Genel Başkanımız Hüseyin AkdeniZ ve emeği geçen herkese teşekkür eder saygılar sunarım" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

