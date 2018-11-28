Adıyaman Belediye Başkan Adayı Kılınç'ı Vatandaşlar Karşıladı

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, Adıyaman Havalimanı'nda vatandaşlar ve partililer tarafından karşılandı.

Ankara'dan Adıyaman Havalimanı'na gelen AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde karşılanarak çiçekler takdim edildi.

Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız bize bu görevi verdi. Buradan kendilerine şükranlarımı ve minnetlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca milletvekillerimize ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürü sizler hak ediyorsunuz. Sizler olmasaydınız bizler burada olmayacaktık. O yüzden sizlere minnettarız." dedi.

Bu görevin üstesinden gelecek irade, cesaret, vizyon, güç ve misyona sahip olduklarını dile getiren Kılınç, "Tüm vekillerimiz ve teşkilatımızla beraber bir ağaç gibi hür, ormandaki ağaçlar gibi kardeşçe çalışacağız. Sizlerle beraber çalışacağız. Herkese eşit mesafede olacağız. Bu görevi kazanırsak bizler de herkese eşit mesafede olacağız. Bunun bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.