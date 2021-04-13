Adına sahte hesap açılarak "Hakan Ural'la benim oyum bir mi?" paylaşımı yapılan Aysun Kayacı ateş püskürdü

Modellik ve oyunculuk kariyerini bırakmasına rağmen Twitter'da gündem olan Aysun Kayacı adına açılan sahte Twitter hesabından "Hakan Ural ile benim oyum bir mi?" paylaşımı yapıldı. Kısa sürede gündem olan Kayacı, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplardan dolayı "Bıktım artık" diyerek isyan etti.

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen ünlü manken Aysun Kayacı, yeniden gündeme geldi. Hakan Ural'ın çok konuşulan Kanal İstanbul ve Montrö bildirisi yorumuna Kayacı'nın adına açılan sahte hesaptan "Hakan Ural ile benim oyum bir mi?" yorumu yazıldı. Yıllar sonra sessizliğini bozan Kayacı, "Twitter'daki hesap bana ait değil" diyerek tepki gösterdi.

"BIKTIM BU TWITTER'DAN"

"Bıktım bu Twitter'dan" diyerek öfke kusan eski model, Cengiz Semercioğlu'na yaptığı açıklamada "Twitter'da adıma açılan sahte hesabı yılda 2-3 defa şikayet ediyorum. Ama sonuç alamıyorum. Adıma açılan sahte hesaptan insanların inancı, işi gücü eleştiriliyor. Ona buna, hatta Cumhurbaşkanı'na bile hakaret ediliyor. Ben böyle biri değilim. Ben inançlı biriyim. Neden insanların inancıyla dalga geçeyim?" ifadelerini kullandı.

ÇOBAN POLEMİĞİ GÜNDEME GELDİ

Aysun Kayacı, yıllar önce ekrana gelen bir tartışma programında "Ben vergi veriyorum niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela. Niye? Hiç vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit. O benim kadar duyarlı benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyor mu acaba" diyerek büyük bir tepki çekmişti.