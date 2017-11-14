Adilcevaz Merkez Şerefiye Cami'sinde Çevre Düzenlemesi

Adilcevaz Belediyesi tarafından Merkez Şerefiye Cami'sinin çevre düzenlemesi, bakım ve onarımı yapılıyor.



Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un talimatıyla ilçedeki ibadethanelerde temizlik, bakım ve onarım çalışması başlatan ekipler, bu kapsamda Merkez Şerefiye Camisi'nde de faaliyet yürüttü.



Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gürsoy, vatandaşların da konuya gerekli hassasiyeti göstererek duyarlı olmaları çağrısında bulundu.



Belediyelerin asli görevleri arasındaki olarak altyapı, üst yapı, park, yol, su ve kanalizasyon gibi çalışmalara önem verdiklerini aktaran Başkan Gürsoy, bunun yanı sıra cami ve okul gibi ortak kullanım alanlarının da çevre düzenlemelerini yapmaya özen gösterdiklerini ifade etti.



Vatandaşlar ise Başkan Gürsoy'a çalışmalarından ötürü teşekkür etti.