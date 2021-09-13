Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca evlendi

Cemiyet hayatının ünlü çifti Adil-Beyhan Benardete'nin oğulları Adilcan Benardete, Kemer Country & Golf Club'da yapılan görkemli bir düğünle hayatını nişanlısı Sevda Çamlıca ile birleştirdi. İş, cemiyet ve siyaset dünyasının bir araya geldiği düğünde Rahmi Koç, Hüsamettin Özkan, Ali Ağaoğlu gibi ünlü isimler de hazır bulundu. Adil Benardete'nin ilk evliliğinden olan kızları Rezzan Benardete ve Aylin Benardete Saruhan da erkek kardeşlerinin bu mutlu gününde yanındaydı.

GELİN ARABASI YERİNE BAGİ

"Golfün kraliçesi" olarak anılan annesi Beyhan Benardete gibi Alican Benardete de ödüllü bir golfçü olduğundan, düğünün Kemer Country & Golf Club'da yapılması beni şaşırtmadı.

Ancak en çok beğendiğim detay, gelinle damadın gelin arabası yerine golf arabası bagi ile gelmeleri oldu. Alican Benardete'nin bizzat kullandığı bagi ile golf sahasını dolaşan çift, golf oynayanların da ilgisini çekti.

Adil Benardete - Aylin Benardete Saruhan

Adil-Beyhan Benardete

Ali Ağaoğlu - Rose Kar

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