Adı Sevgi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Adı Sevgi dizi çekimleri nerede yapılıyor?
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ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından izleyiciler, Adı Sevgi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Adı Sevgi dizi çekimleri nerede yapılıyor? merak etti. Peki, Adı Sevgi hangi şehirde ve ilçede çekilmektedir? İşte detaylar...
Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in yer aldığı Adı Sevgi dizisi yakında başlıyor! İzleyiciler, Adı Sevgi dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak merak ediyor. Peki, Adı Sevgi konusu nedir? Adı Sevgi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Adı Sevgi dizi çekimleri nerede yapılıyor?
ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi yakında başlayacak. Henüz resmi yayınlanma tarihi açıklanmadı.
"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganı ile yola çıkan "Adı Sevgi" dizisi, öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.
Yapımcılığını Koliba Film'in üstlendiği Adı Sevgi yakında atv'de!
Dizinin yayınlanan 2. tanıtım fragmanında mekan neresi merak edilmişti. Fakat henüz resmi olarak açıklama gelmedi. Dizinin nerede çekim yapıldığı henüz bilinmiyor.
Yunus Emre Yıldırımer
Gizem Güneş
Fatih Al
Nihan Büyükağaç
Asena Keskinci
Hande Kaptan
Lara Domaç
Sıla Korkmaz
İlker Sami Kılıç
Ozan Güçlü
Cenk Hakan Köksal
Oktay Korunan
Ece Koroğlu
Serpil Gül