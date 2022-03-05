Adı Sevgi full HD bölüm izle! Adı Sevgi 1. bölüm tek parça izle! Adı Sevgi son bölüm neler oldu?

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ADI SEVGİ KONUSU NE?

Mesleğine tutkuyla bağlı genç lise öğretmeni Elif Türkkan'ın Sarpça'ya gelişi, bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında bir dönüm noktası olur. Elif burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğiyle tanışınca ona kol kanat gerer. Böylece Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça'nın üzerine kâbus gibi çökmüş olan bu aileyle tek başına bir savaşa girişir. Elif zamanla kendisi dışında bir kişinin daha ilçenin makus talihini değiştirmek için uğraştığını fark edecektir. Kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara'yla karşılaşması Elif için kafa karıştırıcı olur.

Ancak Elif için her şeyden önce gelen bir şey vardır. Öğrencileri için verdiği aralıksız mücadele sayesinde Zeynep'le başlayıp, Esma, Doğukan, Arda, Cem, Gülendam, Fidan ve daha pek çoklarının geleceğe umutla bakmasını sağlayacaktır. Adı Sevgi, öğrencileri için her şeyi göze alabilecek genç bir kadının, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün ilçede yarattığı değişimi anlatır.

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ADI SEVGİ OYUNCULARI

Yunus Emre Yıldırımer – Emir Baykara

Gizem Güneş – Elif Türkkan

Mert Doğan – Volkan Baykara

Asya Kasap – Zeynep Aydan

Fatih Al – Ekrem Baykara

Nihan Büyükağaç – Macide Baykara

Mehtap Bayri – Şükran Özer

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ADI SEVGİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (LİNK)

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