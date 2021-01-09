Adı Hande Erçel'le aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin: Kalbim boş değil
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adı Hande Erçel'le aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin: Kalbim boş değil

09.01.2021 23:03 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:08
Adı Hande Erçel'le aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin: Kalbim boş değil

"Sen Çal Kapımı" dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Bürsin, "Kalbim boş değil. Arkadaşlarım, ailem ve ülkeme olan sevgim ile dolu" dedi.

FOX TV ekranlarında yayınlanan "Sen Çal Kapımı" dizisinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in dizi setinde başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde objektiflere takılan Kerem Bürsin, özel hayatı ve rol arkadaşı Hande Erçel hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİZ HANDE İLE ÇOK YAKINIZ"

Bürsin, Erçel hakkında "24 saat sette birlikte çalışıyoruz. Bir erkek ile bir kadın iş yapınca hemen ilişkiye ya da aşka vurmak doğrumu mu bilmiyorum. Biz Hande ile çok yakınız" dedi.

Adı Hande Erçel'le aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin: Kalbim boş değil

"KALBİM BOŞ DEĞİL"

Muhabirin kendisine yönelttiği "Kalbiniz boş mu sorusuna?" ise Kerem Bürsin, "Kalbim boş değil. Arkadaşlarım, ailem ve ülkeme olan sevgim ile dolu" yanıtını verdi.

Adı Hande Erçel'le aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin: Kalbim boş değil
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Ömer Bayram Metin Oktay Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Türk Hisarcık Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adı Hande Erçel'le aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin: Kalbim boş değil - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 23:07:57. #1.15#
title