Aden ve Suriyeli Aya, dezavantajlı çocuklar için müzikle buluştu (1)

Biri Türk biri Suriyeli 17 yaşındaki iki genç kız, Aden ve Aya, sosyal zorluklarla mücadele eden çocuklara fırsatlar yaratılmasını amaçlayan farkındalık projesinde bir araya gelerek, Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" adlı şarkısını seslendirdi.

Biri Türk biri Suriyeli 17 yaşındaki iki genç kız, Aden ve Aya, sosyal zorluklarla mücadele eden çocuklara fırsatlar yaratılmasını amaçlayan farkındalık projesinde bir araya gelerek, Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" adlı şarkısını seslendirdi. Suriyeli çocukların da yer aldığı şarkının klibi, dezavantajlı çocukların beceriler kazanması ve desteklenmesi amacıyla Hayata Destek Derneğinin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanan 17 yaşındaki Aden Tezölmez, "Müzikle Yeniden" adını verdiği projesini, Hayata Destek Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirdi.

Proje kapsamında Aden ve Küçükçekmece Hayata Destek Evi'ne gelen Suriyeli ailelerin müziğe ilgi duyan çocukları Babajim İstanbul müzik stüdyosunu ziyaret etti. Burada şarkı söylerken ses kaydı yapılan çocuklar, bir konser öncesinde şarkıcı Şebnem Ferah'ın sahnesine giderek hazırlıkları gördü.

Ardından çocuklar, 3 günlük müzik atölyesinde ilgi ve bilgilerini paylaşırken, Aya ve Aden de birbirleriyle kaynaşarak arkadaş oldu. Aden ve Aya, sosyal zorluklarla mücadele eden çocuklara da fırsatlar yaratılmasına katkı sağlamak için Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" adlı şarkısını birlikte söyledi. Suriyeli çocukların da yer aldığı şarkının klibi, derneğin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Hayata Destek Derneğinin desteklediği Aden Tezölmez'in "Müzikle Yeniden" projesi gibi çocuklar, kadınlar ve afetlerden etkilenenler için derneğin uyguladığı projelere bağış yaparak, daha fazla çocuğun yeteneklerini ortaya çıkaracak eğitimler almasına katkı sağlanabilir.

- "Bu proje duygusal tecrübe edinmemi sağladı"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Aden Tezölmez, dans ve bale gibi sanat dallarıyla ilgilendiğini, piyona çalmayı ve şarkı söylemeyi sevdiğini belirterek, üniversitede de müzikle ilgili eğitim almak istediğini anlattı.

Evrensel bir dil olan müziğin iyileştirici yönünün ilgisini çektiğini, 2 yıl önce de okuluyla beraber Gaziantep'te bir devlet okuluna müzik eğitimi vermeye gittiklerini dile getiren Aden Tezölmez, şöyle devam etti:

"Oradaki öğrencilerle birbirimizi tanımıyorduk ama müzik üzerinden inanılmaz bir iletişim kurduk. Herkesin hikayesi çok farklıydı. Hepimiz müzik etrafında birleştik. O eğitim kampından inanılmaz etkilendim. Müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü çok daha derinlemesine araştırmaya karar verdim. Sonrasında 'Müzikle Yeniden' projesi fikri aklıma geldi. Ailemle paylaştım. Projeyi büyütmek için neler yapabileceğimizi düşündük. Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünü kullanarak travma geçirmiş, zorluklar yaşamış çocukların hayata yeniden tutunmalarına destek olmak için projeyi başlattım. Bu yaşta böyle bir projeyi hayata geçirmek duygusal bir tecrübe edinmemi sağladı."

Tezölmez, proje kapsamında Suriyeli çocuklarla bir araya geldiğini anımsatarak, daha önce hiç Suriyeli çocuklarla yakından iletişim kurmadığını ancak proje sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini dile getirdi.

"Kutuplaşmaya, gruplaşmaya sil baştan demek için şarkıyı seçtik"

Küçükçekmece Hayata Destek Evi'ne gelen Suriyeli çocukların önce istediği şarkıyı söylediğini, sonra stüdyoda kayıt yapıldığını anlatan Tezölmez, şunları söyledi:

"Aya da Gesi Bağları'nı çok güzel söylemişti. Sesi güzeldi ve çok duygusal söylüyordu. Sonra konser öncesinde Şebnem Ferah'ın sahnesini ziyaret ederek, hazırlıkları gördük. Herkes çok etkilendi. Aya ile ilk orada tanıştık ve bir bağ kurduk. Projeye Aya ile devam ettik. Şarkı seçimleri yaparken Sil Baştan'a karar verdik. Aşk üzerine yazılmış bir şarkı ama daha farklı boyutlarından yorumladık. Çünkü çok farklı açılardan sil baştan diyebiliriz. Bana hep aykırı gelen kutuplaşma, gruplaşma fikrine sil baştan demek için şarkıyı seçtik. Klip de hazırlandı, kitlelere yayılıyor."

Aden Tezölmez, projeyi daha da geliştirmek, daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak istediğini dile getirerek, "Dünyada en çok ihtiyacımız olan şey birleşmek, sevgi, beraber olmak. Dünyada şu an çok gruplaşma, kutuplaşma var. Ben müzik üzerine ilerledim. Müziğin insanları nasıl birleştirdiğini gördükten sonra dünyanın bu farkındalığa varması gerektiğini düşünerek projeyle bu farkındalığı sağlamak istiyorum. Sonra da travma geçirmiş çocuklar için bunu gerçek hayata geçirmek istiyorum." dedi.

"Müziğe ilgim Türkiye'de gelişti ve ilerlemek istiyorum"

İmam hatip lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Aya Alsaraj da 8 yıl önce ailesiyle Suriye'den İstanbul'a geldiğini belirterek, şunları anlattı:

"Müziğe olan ilgim Türkiye'de, ortaokuldayken ortaya çıktı. Teneffüslerde arkadaşlarıma şarkı söylüyordum. Müzik öğretmenimin isteği üzerine şarkı söyledim ve beni çok beğendi. Okul sonunda da konser yaptık. Öğretmenim her hafta benimle çalışmaya başlayınca ilgim daha da arttı. Gitar ve piyona öğrenmeye başladım. Kadına şiddetle ilgili rap söylediğim yarışmada birinci oldum. Müziğe olan ilgim Türkiye'de gelişti ve bu yönde ilerlemek istiyorum."

"Müzikle Yeniden" projesinde yer almanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Alsaraj, "Aden ile arkadaş olmak daha da güzel bir duygu. Mikrofonu tutmak hayalimdi. Stüdyoda sesimizi kaydettiğimizde çok mutlu olmuştum. Sil Baştan şarkısını, sesim güzel değil diye söyleme isteğim yoktu. Birlikte söylerken Aden'in videosunu çekmiştim. Sesi o kadar güzel ki, onu dinleye dinleye bu noktaya geldim." diye konuştu.

Alsaraj, müzik alanında ilerleyerek öğretmen olup, dezavantajlı çocuklar için ücretsiz müzik dersleri vermek istediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya