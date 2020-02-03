Aden Körfezi'nde görev süresinin uzatılması tezkeresi TBMM'de
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Aden Körfezi'nde görev süresinin uzatılması tezkeresi TBMM'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nhin Aden Körfezi'nde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

03.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:05
Aden Körfezi'nde görev süresinin uzatılması tezkeresi TBMM'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nhin Aden Körfezi'nde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Aden Körfezi'nde görev yapan deniz unsurlarının görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde gerçekleşen deniz haydutluğu ve silahlı soygun ve eylemlerine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde asker göndermesinin süresinin uzatılmasını kapsıyor.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA
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