Adem Yeşildal kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Adem Yeşildal'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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Adem Yeşildal kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Adem Yeşildal'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

09.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:47
Adem Yeşildal kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Adem Yeşildal'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Adem Yeşildal da geliyor. Peki, Adem Yeşildal kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Adem Yeşildal'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adem Yeşildal'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Adem Yeşildal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, nerede çalışıyor, doğum tarihi kaç? Tüm bilgiler yazımızda...

ADEM YEŞİLDAL KİMDİR?

Adem Yeşildal (d. 7 Şubat 1976, Antakya, Hatay), Türk siyasetçi.

Adem Yeşildal doğum tarihi : 7 Şubat 1976

Adem Yeşildal kaç yaşında : 45 yaşında

Adem Yeşildal mesleği ne : Siyasetçi

Adem Yeşildal nereli : Hatay

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukatlık yapmıştır. TBMM XXIV., XXV.ve XXVI. Dönem Hatay milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 17:47:28. #1.14#
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