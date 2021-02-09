Adem Yeşildal kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Adem Yeşildal'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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ADEM YEŞİLDAL KİMDİR?
Adem Yeşildal (d. 7 Şubat 1976, Antakya, Hatay), Türk siyasetçi.
Adem Yeşildal doğum tarihi : 7 Şubat 1976
Adem Yeşildal kaç yaşında : 45 yaşında
Adem Yeşildal mesleği ne : Siyasetçi
Adem Yeşildal nereli : Hatay
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukatlık yapmıştır. TBMM XXIV., XXV.ve XXVI. Dönem Hatay milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.