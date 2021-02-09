Adem Yeşildal kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Adem Yeşildal'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Adem Yeşildal da geliyor. Peki, Adem Yeşildal kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Adem Yeşildal'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.