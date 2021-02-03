AK Parti kongresinde kriz! Adaylığı kabul edilmeyince salonun önünde sesi kısılana kadar bağırdı

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AK Parti Muğla İl Kongresi'nde aday olmak isteyen Elvan Göçer, adaylığı kabul edilmeyince salonun önünde delegelerle birlikte kongreyi protesto etti. Toplanan kalabalığa hitap eden Göçer, seçimlere müdahale edildiğini öne sürdü.

Daha önce AK Parti'den Muğla milletvekili aday adayı olan Elvan Göçer, AK Parti Muğla İl Kongresi'nde İl Başkanı Kadem Mete'ye karşı birleşen muhalefetin ortak adayı olmak istedi. Ancak Göçer'in adaylığı kabul edilmedi.

Kongrenin yapıldığı Menteşe Kapalı Spor Salonu önünde kendisini destekleyen delegelere seslenen Göçer, seçimlere müdahale edildiğini öne sürerek "Muğla'yı elbet bir gün kadınlar yönetecek, bir gün mutlaka Muğla'ya demokrasi gelecek" dedi.

İşte Göçer'in salonun önünde yaptığı konuşma;

"Demokratik hakkımız bugün bir kez daha Muğla'da sandıkta gömülmüştür. Madem seçmişlerdi, siz sevgili delegelerimizi köylerden, mahallelerden ilçelerden neden çıkardılar? Madem sizin yerinize oy kullanacaklardı, neden geldiniz Bodrum Mumcular'dan, Seydikemer'den, Kavaklıdere'den, Datça'dan, Fethiye'den Köyceğiz'den? Neden buradasınız? Neden Sandığa gidemiyorsunuz? Neden sandıkta yoksunuz? Bu kadar mı korkuttum?

"BU KONUŞMAYI NEDEN İÇERİDE YAPTIRMADILAR?"

Şuna inanıyorum: Muğla'yı elbet bir gün kadınlar yönetecek, bir gün mutlaka Muğla'ya demokrasi gelecek. Bu konuşmayı neden içeride yaptırmadılar? Sizin oylarınızdan mı korktular? Biz hep beraber yöneteceğiz, biz birlikte güçlü Muğla olacağız dedik; ranta hayır dedik. Biz kapılar kilitli olmayacak, bizim kapımız herkese açık, gönlümüz açık dedik.

"BRAVO ARKADAŞLAR SİZE"

Bir haftadır delege çalışması yapıyorum. Allah'ıma şükrettim, hamdettim, tüm aradıklarım 'efendim Elvan Hanım' dedi. Beni bütün arayanlar 'Elvan Hanım seninleyim, yürü, durmak yok' dedi. Sandıkta bizi durdurdular. Özgür irademizi, seçme ve seçilme hakkımızı, Anayasal hakkımızı bugün Muğla'da kullanamadık. Ben burada, seçme ve seçilme hakkımın elimden alındığını düşünerek oy kullanmıyorum. Protesto ediyorum. Sandığa da gitmiyorum. Bakın bütün delegeler salonu terk ediyorlar. Seçme ve seçilme hakkını kullanamadıkları için herkes salonu terk ediyor. Bravo arkadaşlar size. Ben yanımda durduğunuz için bütün delegelere, bütün üye kardeşlerime çok teşekkür ediyorum."