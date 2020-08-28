Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum
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Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan AK Parti ilçe kongresinde adaylığı düşürülen başkan adayı Zekeriya Kaya, "Adalet, adalet, adalet istiyorum" diyerek kürsüyü tekmeledi.

28.08.2020 22:24 | Son Güncelleme: 28.08.2020 22:34

Manisa'nın Turgutlu'da, yeni ilçe başkanın da belirlendiği AK Parti ilçe kongresi yapıldı. Kongrede adaylığı için yeterli imzayı toplayan Zekeriya Kaya, listesini divan kuruluna sundu. Divan kurulu, tüzük gereği 61 kişi olması gereken il delegesine 62 kişi yazıldığı gerekçesiyle Zekeriya Kaya'nın adaylığını düşürerek seçime dahil edilemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine kongrede bir anda tansiyon yükseldi. Adaylığı düşürülünce sinirlerine hakim olamayan Zekeriya Kaya karara karşı çıktı.

KÜRSÜYÜ TEKMELEDİ

Karara sert bir şekilde tepki gösteren Kaya, divan başkanı AK Parti MYKY üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a yönelerek "Adalet, adalet" diye bağırdı. Kaya daha sonra sahneye çıkarak kürsüyü tekmeledi.

SALONU TERK ETTİLER

Olayların kontrolden çıkmaya başlamasıyla birlikte Çevik Kuvvet polisleri salona girerek olayları yatıştırmaya çalıştı. Adaylık durumunun değişmemesi üzerine Zekeriya Kaya ve beraberindekiler salonu terk etti.

Kongrede, AK Parti Turgut İlçe Başkanlığı'na mevcut başkan Serkan Baş seçildi.

Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum

Manşet

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