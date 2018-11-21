Aday Adayı Polat Seçim Çalışmalarına Start Verdi

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı Mahmut Polat yerel seçim çalışmalarına erkenden start verdi.

Polat, çalışmalar kapsamında Malatya'nın güzide beldelerinden olan Bostanbaşı ve Yakınca Mahallelerini ziyaret etti. Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı Mahmut Polat ziyaretinde Bostanbaşı ve Yakınca halkı ve esnafı ile bir araya geldi. Ziyareti esnasında Bostanbaşı mahalle muhtarı Faik Özbayı da ziyaret eden Polat aynı zamanda Hacı Bektaşı Veli deneği başkanı Hasan Meşeliyi de ziyaret etti. Ziyareti esnasında önemli açıklamalarda bulunan Polat birliktelik mesajı verdi. Polat açıklamasında "Hedefimiz olan gönül belediyeciliğinin temelinde birliktelik ve kardeşlik var. Bizler bu süreci bu temeller üzerine inşa edeceğiz. Rabbim birlikteliğimizi bozmasın. Bostanbaşı ve Yakınca gönül coğrafyamızın önemli yerlerinden bazıları bizler bu yerleri daha da geliştirmek ve güzelleştirmek için hizmet etmeye talibiz. Gerek Bostanbaşı ve Yakınca Halkına, esnafına ve Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Özbay beyefendiye aynı zamanda Hacı Bektaşı Veli Derneğinin Kıymetli Başkanı Hasan Meşeliye samimi ve içten karşılamalarından ötürü teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA